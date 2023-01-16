«Ак Барс» по буллитам вырвал победу у «Адмирала»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду одолел владивостокский «Адмирал».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На шайбу Николая Чебыкина, реализовавшего большинство, хозяева ответили точным броском Дмитрия Кагарлицкого на последних минутах после замены вратаря на шестого полевого игрока. В серии послематчевых буллитов подопечные Зинэтулы Билялетдинова оказались удачливее.

«Ак Барс» набрал 62 очка и закрепились на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Леонида Тамбиева снйчас 60 очков, «моряки» остались седьмыми.

В следующем матче дальневосточники 18 января сыграют в гостях с хабаровским «Амуром». «Ак Барс» в этот же день примет дома «Салават Юлаев» в «зеленом» дерби.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) - «Адмирал» (Владивосток) - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0)

Гол:

0:1 - Чебыкин (Елисеев, Шулак), 36:44 (5х4)

1:1 - Кагарлицкий (Шипачев, Радулов), 58:54

2:1 - Воронков, 65:00 (победный буллит).

Вратари: Билялов - Хомченко.