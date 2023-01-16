«Надо быть более смелыми»: Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Металлурга»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от магнитогорского «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч по накалу. Два матча плей-офф подряд по настрою. Неплохо начали, забили в большинстве. Немного потеряли концентрацию, допустили ненужные ошибки. Сказалось мастерство, а не только потеря концентрации? Они реализовали свои моменты, воспользовались нашими ошибками. Было пару нюансов, играли в хоккей качельный, разменивались атаками. С «Магниткой» нельзя так играть, там техничные парни. Нужно действовать более грамотно», - приводит слова специалиста пресс-служба уфимцев.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «сталеваров». Отметим, что в составе домашней команды заброшенными шайбами отметились Иван Дроздов (21-я минута) и Николай Кулемин (54). Гости ответили дублем Николая Голдобина (48, 52) и голом Филиппа Майе (50),

Таким образом, команда Илья Воробьева поднимается на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков после 51 игры. Уфимцы располагаются на пятом месте с 63 очками.

Добавим, что 18 января «Салават» сыграет на выезде с «Ак Барсом», в тот же день «Металлург» отправится в гости к «Авангарду».