Форвард «Тампы-Бэй» Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ 

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьей звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что в трех сыгранных матчах «молнии» одержали три победы. Россиянин набрал 7 (3+4) очков. 29-летний хоккеист дважды поразил ворота «Коламбуса» и оформил два ассиста.

Второй звездой оказался нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд с 7 очками (3+4). Первой звездой недели был признан вратарь «Сиэтл Кракен» Мартин Джонс. Голкипер отразил 93,3% бросков соперника. Канадец сделал два шат-аута.