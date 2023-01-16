«Ванкувер» начал переговоры с Кузьменко о продлении контракта, в клубе хотят сохранить россиянина

Президент по хоккейным операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд признался, что клуб начал переговоры с российским нападающим Андреем Кузьменко о продлении контракта.

В своем твиттере Рутерфорд написал, что клуб надеется сохранить у себя хоккеиста, который мощно проводит свой дебютный сезон в НХЛ.

Отметим, что в текущем регулярном чемпионате Кузьменко провел 42 матча, в которых набрал 38 (17+21) очков.

После 43 встреч «Ванкувер» с 39 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.