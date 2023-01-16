«Флорида» обыграла «Баффало», Бобровский едва не оформил шатаут

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде нанесла поражение «Баффало Сэйбрз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Брэндон Монтур, Самуэль Беннетт, Антон Лунделл и Картер Верхеге.

Хозяева ответили единственной шайбой в исполнении Алекса Таха.

Ворота «пантер» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

«Флорида» набрала 46 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «клинков» на два очка меньше и 11-я позиция.