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«Флорида» обыграла «Баффало», Бобровский едва не оформил шатаут

Россиянин пропустил единственную шайбу в третье периоде.
16 января 2023 23:42
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде нанесла поражение «Баффало Сэйбрз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Брэндон Монтур, Самуэль Беннетт, Антон Лунделл и Картер Верхеге.

Хозяева ответили единственной шайбой в исполнении Алекса Таха.

Ворота «пантер» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

«Флорида» набрала 46 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «клинков» на два очка меньше и 11-я позиция.

источник: «Советский спорт»
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