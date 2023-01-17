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Шайба Орлова в овертайме принесла «Вашингтону» сверхволевую победу над «Айлендерс»

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голевыми передачами.
17 января 2023 08:17
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанес поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Гарнет Хэтэуэй, Том Уилсон, Ти-Джей О'Ши и Дмитрий Орлов, принесший своей команде победу в овертайме. Кроме того, российский защитник записал на свой счет одну голевую передачу, так же, как и Александр Овечкин с Евгением Кузнецовым.

Хозяева ответили точными бросками Себастьяна Ахо, Мэтта Мартина и Хадсон Фашинг. Добавим, что к 24-й минуте «островитяне» вели 3:0, но за оставшееся время растеряли преимущество и отдали гостям победу.

«Столичные» набрали 54 очка и закрепились на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Айлендерс» с 50 остались восьмыми.

источник: «Советский спорт»
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