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«Рейнджерс» обыграл «Коламбус» благодаря шайбе Кравцова

Россиянин закрепил успех своей команды.
17 января 2023 08:40
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Мика Зибанежад, Барклай Гудроу, реализовавший большинство, и Виталий Кравцов.

Хозяева ответили точным броском Эндрю Пика.

Владислав Гавриков и Кирилл Марченко результативными действиями не отметились. Игорь Шестеркин и Артемий Панарин участия в матче не принимали.

«Рейнджерс» набрали 57 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с 28 очками по-прежнему последний (16-й).

источник: «Советский спорт»
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