Гол и передача Малкина позволили «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на своем льду обыграли «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джейсон Закер, Евгений Малкин, Брайан Раст и Джейк Гюнцел, забросивший победную шайбу в овертайме. Малкин также отметился одной голевой передачей.

Гости ответили точными бросками Адама Хенрика и Йона Клингберга, реализовавших большинство, а также Тревора Зеграса.

«Пингвины» набрали 50 очков, но пока находятся за пределами кубковой восьмерки Востока, хотя делят пограничную позицию с «Айлендерс».

«Утки» с 29 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Запада и с высокой долей вероятности не выйдут в плей-офф Кубка Стэнли.