Шайба Задорова не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Калгари Флэймз».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Роман Йоси и Юуссо Пярссинен. Гости ответили точным броском россиянина Никиты Задорова.

«Нэшвилл» набрал 46 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. От заветной кубковой восьмерки «хищников» отделяют пять очков.

«Калгари» с 51 очком расположился как раз на восьмой позиции.