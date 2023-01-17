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Шайба Задорова не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

«Огоньки» много упустили еще в первом периоде.
17 января 2023 09:13
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Калгари Флэймз».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Роман Йоси и Юуссо Пярссинен. Гости ответили точным броском россиянина Никиты Задорова.

«Нэшвилл» набрал 46 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. От заветной кубковой восьмерки «хищников» отделяют пять очков.

«Калгари» с 51 очком расположился как раз на восьмой позиции.

источник: «Советский спорт»
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Шайба Задорова не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
«Огоньки» много упустили еще в первом периоде.
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