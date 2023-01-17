World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Канадский защитник «Трактора» рассказал, почему до сих пор не посмотрел достопримечательности России

Челябинцы бьются за место в плей-офф Кубка Гагарина.
17 января 2023 14:46
автор: Александр Шульгин

Канадский защитник челябинского «Трактора» Роб Хэмилтон объяснил, почему он так до сих пор и не смог познакомиться поближе с достопримечательностями России, а также выразил уверенность в том, что его команда обязательно пробьется в плей-офф Кубка Гагарина.

«Все в «Тракторе» говорят, что команда будет в плей-офф, есть ли у меня тоже такая уверенность? Несомненно. У нас стало получаться создавать много моментов и забивать больше голов. Каждая победа, каждое очко приближает нас к цели. Все знают наш дедлайн - 26 февраля, день последнего матча регулярного чемпионата

Я собирался увидеть Красную площадь и Кремль, когда было свободное время. Однако мне пришлось ехать в аэропорт, потому что наконец пришли мои клюшки. Они больше месяца ехали из Канады», - приводит слова хоккеиста «РБ-Спорт».

Напомним, после 52 матчей чеоябинцы с 51 очком занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. На два очка меньше у нижнекамского «Нефтехимика», однако у клуба из Татарстана есть одна игра в запасе.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Канадский защитник «Трактора» рассказал, почему до сих пор не посмотрел достопримечательности России
Челябинцы бьются за место в плей-офф Кубка Гагарина.
17.01.2023 14:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Задорова не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
«Огоньки» много упустили еще в первом периоде.
17.01.2023 09:13
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гол и передача Малкина позволили «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»
«Пингвины» едва не проиграли домашний поединок.
17.01.2023 08:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Рейнджерс» обыграл «Коламбус» благодаря шайбе Кравцова
Россиянин закрепил успех своей команды.
17.01.2023 08:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Орлова в овертайме принесла «Вашингтону» сверхволевую победу над «Айлендерс»
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голевыми передачами.
17.01.2023 08:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Флорида» обыграла «Баффало», Бобровский едва не оформил шатаут
Россиянин пропустил единственную шайбу в третье периоде.
16.01.2023 23:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тренер «Адмирала» прокомментировал поражение от «Ак Барса»: Команда играет в противный хоккей
Дальневосточники не удержали добытое по ходу встречи преимущество.
16.01.2023 23:02
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ванкувер» начал переговоры с Кузьменко о продлении контракта, в клубе хотят сохранить россиянина
«Ванкувер» начал переговоры с Кузьменко о продлении контракта, в клубе хотят сохранить россиянина
Форвард демонстрирует результативную игру в последних матчах.
16.01.2023 22:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Форвард «Тампы-Бэй» Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ 
Форвард «Тампы-Бэй» Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ 
Российский хоккеист со своим клубом выиграл все три встречи недели.
16.01.2023 22:17
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Надо быть более смелыми»: Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Металлурга»
Встреча получилась крайне драматичной.
16.01.2023 21:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика