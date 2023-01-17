Канадский защитник «Трактора» рассказал, почему до сих пор не посмотрел достопримечательности России

Канадский защитник челябинского «Трактора» Роб Хэмилтон объяснил, почему он так до сих пор и не смог познакомиться поближе с достопримечательностями России, а также выразил уверенность в том, что его команда обязательно пробьется в плей-офф Кубка Гагарина.

«Все в «Тракторе» говорят, что команда будет в плей-офф, есть ли у меня тоже такая уверенность? Несомненно. У нас стало получаться создавать много моментов и забивать больше голов. Каждая победа, каждое очко приближает нас к цели. Все знают наш дедлайн - 26 февраля, день последнего матча регулярного чемпионата

Я собирался увидеть Красную площадь и Кремль, когда было свободное время. Однако мне пришлось ехать в аэропорт, потому что наконец пришли мои клюшки. Они больше месяца ехали из Канады», - приводит слова хоккеиста «РБ-Спорт».

Напомним, после 52 матчей чеоябинцы с 51 очком занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. На два очка меньше у нижнекамского «Нефтехимика», однако у клуба из Татарстана есть одна игра в запасе.