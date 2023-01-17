«Локомотив» одержал победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Локомотивом» завершился победой ярославцев со счетом 3:0.

Отметим, что в составе гостевой команды заброшенными шайбами отметились Степан Никулин (5-я минута), Павел Красковский (36) и Александр Полунин (59).

Таким образом, подопечные Игоря Никитина занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков после 53 матчей. Команда Грега Айрленда находится десятой строчке, имея в своем активе 41 очко.

Добавим, что 19 января «Локомотив» отправится в гости к «Торпедо» в Нижний Новгород, а 20 января «Куньлунь» примет на своей площадке «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) – «Локомотив» (Ярославль) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Никулин (Алексеев, Иванов), 04:47

0:2 – Красковский (Полунин, Рафиков), 35:29 (бол.)

0:3 – Полунин, 58:00

Вратари: Джурусик – Бочаров