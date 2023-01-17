Дубль Кудрявцева помог московскому «Динамо» одолеть «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Хоккеисты московского «Динамо» на выезде оказались сильнее «Торпедо» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе гостей дублем отметился Павел Кудрявцев (31-я и 40-я минуты), по одному голу забили Андрей Никонов (2-я минута), Дмитрий Рашевский (18), Максим Джиошвили (38) и голкипер Илья Коновалов (56). Хозяева льда ответили заброшенными шайбами Егора Виноградова (2), Максима Летунова (32), Андрея Белевича (55) и Сергея Гончарука (60).

Таким образом, московская команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 52 игр. Нижегородцы располагаются на четвертой строчке с таким же количеством очков (68).

Добавим, что 19 января «Торпедо» на своей площадке примет ярославский «Локомотив», в тот же день московское «Динамо» сыграет дома с «Автомобилистом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) – 4:6 (1:2 1:3, 2:1)

Голы:

1:0 – Виноградов (Белевич, Воронин), 01:01

1:1 – Никонов (Новиков), 01:43

1:2 – Рашевский (Менелл, Буруянов), 17:46

1:3 – Кудрявцев (Кодола,Рашевский), 30:23

2:3 – Кулемин (Сизов), 31:54

2:4 – Джиошвили (Миронов, Каблуков), 37:09 (бол.)

2:5 – Кудрявцев (Рашевский, Кодола), 39:17

3:5 – Белевич (Кручинин, Коваленко), 54:44

3:6 – Коновалов, 55:46

4:6 – Гончарук (Коваленко,Кручинин), 59:50 (бол.)

Вратари: Хуска (Кульбаков) – Коновалов (Волков)