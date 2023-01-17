«Автомобилист» обыграл «Спартак» в гостевом матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Автомобилистом» завершился победой екатеринбуржцев со счетом 4:7.

Отметим, что за гостей дублем отметился Патрис Кормье (13-я минута, 16), по шайбе забросили Ник Эберт (21), Георгий Белоусов (29) , Сергей Широков (38), Джесси Блэкер (55) и Стефан Да Коста (60). За московский клуб дважды отметился Даниель Усманов (19, 42) и по голу забили Матвей Заседа (11) и Принс Шейн (52).

Таким образом, «Авто» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков после 51 встречи. Красно-белые занимают седьмое место на Западе , имея в своем активе 53 очка.

Добавим, что 19 января «Автомобилист» отправится в гости к московскому «Динамо», а 22 января «Спартак» примет на своей площадке «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:7 (2:2, 0:3, 2:2)

Голы:

1:0 – Заседа (Хохлачев, Вишневский), 10:50 (бол.)

1:1 – Кормье (Хрипунов), 12:33

1:2 – Кормье (Голышев), 15:06 (бол.)

2:2 – Усманов (Емелин, Вишневский), 18:57

2:3 – Эберт, 20:30

2:4 – Белоусов (Эберт), 28:18 (бол.)

2:5 – Широков (Голышев), 37:01

3:5 – Усманов, 41:02

4:5 – Принс (Савиков, Локтионов), 51:30

4:6 – Блэкер (Романцев), 54:52

4:7 – Да Коста, 59:33

Вратари: Рибар (Куликов) – Маттссон (Бобков)