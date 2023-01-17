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СКА проиграл на выезде ЦСКА и прервал победную серию в КХЛ из четырех матчей

Команды забросили на двоих шесть шайб.
17 января 2023 21:53
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 17 января, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА, который завершился в пользу армейцев – 4:2.

В составе победителей отличились Никита Нестеров (19-я минута), Тахир Мингачев (27-я), а также Максим Соркин (39-я) и Сергей Плотников (50-я). Питерцы забросили обе шайбы в третьем периоде: ворота красно-синих поразили Никита Гусев (48-я) и Андрей Педан (51-я).

Таким образом, команда Сергея Федорова выиграла третий матч кряду, а СКА прервал серию из четырех побед подряд.

19 января подопечные Романа Ротенберга сыграют с «Северсталью», а ЦСКА 21-го числа встретится с московским «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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