СКА проиграл на выезде ЦСКА и прервал победную серию в КХЛ из четырех матчей

Сегодня, 17 января, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА, который завершился в пользу армейцев – 4:2.

В составе победителей отличились Никита Нестеров (19-я минута), Тахир Мингачев (27-я), а также Максим Соркин (39-я) и Сергей Плотников (50-я). Питерцы забросили обе шайбы в третьем периоде: ворота красно-синих поразили Никита Гусев (48-я) и Андрей Педан (51-я).

Таким образом, команда Сергея Федорова выиграла третий матч кряду, а СКА прервал серию из четырех побед подряд.

19 января подопечные Романа Ротенберга сыграют с «Северсталью», а ЦСКА 21-го числа встретится с московским «Динамо».