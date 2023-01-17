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Коновалов – пятый голкипер КХЛ, ставший автором заброшенной шайбы

Страж ворот московского «Динамо» отметился голом в ворота «Торпедо» на 56-й минуте матча.
17 января 2023 22:14
автор: Глеб Шевяков

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов отличился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

Отметим, что очная встреча хоккейных команд завершилась со счетом 6:4 в пользу бело-голубых.

Таким образом, 24-летний вратарь вошел в историю лиги, как пятый голкипер, которому удалось забросить шайбу.

Добавим, что до этого момента забросить шайбы с позиции голкипера удавалось Илье Просурякову («Металлург»), Эдгарсу Масальскису («Динамо» Рига), Виталию Еремееву («Барыс») и Йони Ортио («Витязь»).

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Коновалов – пятый голкипер КХЛ, ставший автором заброшенной шайбы
Страж ворот московского «Динамо» отметился голом в ворота «Торпедо» на 56-й минуте матча.
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