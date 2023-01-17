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Никитин – о победе над «Куньлунем»: «Локомотив» выполнил установку 

«Железнодорожники» обыграли своего соперника со счетом 3:0. 
17 января 2023 22:49
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:0).

Отметим, что за ярославскую команду забивали Степан Никулин (5-я минута), Павел Красковский (36) и Александр Полунин (59).

«Я доволен. Ребята выполнили установку и выиграли по делу. Удалось поиграть как в атаке, так и в защите. Нужно поработать над исполнением. Ждем следующей встречи», – приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в настоящий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков после 53 матчей.

19 января подопечные Никитина сыграют в гостях с нижегородским «Торпедо».

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