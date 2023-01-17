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Федоров прокомментировал победу над СКА в матче КХЛ

Главный тренер армейцев похвалил свою команду.
17 января 2023 23:55
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 17 января, ЦСКА обыграл СКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сразу после игры главный тренер москвичей Сергей Федоров дал комментарий пресс-службе КХЛ.

«Понимали, что соперник имеет быстрых нападающих, готовились к быстрой игре. Ребята сыграли в ключевых ситуациях надежно, достаточно спокойно. Не без ошибок, но общий гол дал нам возможность забить те голы, которые мы забили, после чего довели игру до логического завершения. Парни проявили те качества, которые мы от них просили», – заявил Федоров.

Также рулевой армейцев отметил некоторых игроков команды, которым удалось установить достижения в этом матче.

«Хочу поздравить Костю Окулова с 300-м очком в лиге, Никиту Нестерова с тем, что он стал лучшим снайпером среди защитников в истории ЦСКА, у Сережи Плотникова 450 очков в КХЛ. Правильные цифры наложились на правильную игру», – заключил главный тренер красно-синих.

Добавим, что 19 января подопечные Романа Ротенберга сыграют с «Северсталью», а ЦСКА 21-го числа встретится с московским «Динамо».

источник: КХЛ
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