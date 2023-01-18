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Российский игрок НХЛ отказался разминаться в джерси с символикой ЛГБТ

Хоккеист поделился мыслями.
18 января 2023 09:29

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался выходить на разминку перед матчем НХЛ из-за специальных клубных джерси с символикой ЛГБТ. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Сам матч проходил в стандартных джерси. «Флайерз» играли с «Анахаймом» и победили со счетом 5:2. Проворов же принял участие в матче, но не отметился результативными действиями.

После игры россиянин прокомментировал свой отказ от разминки в джерси с ЛГБТ символикой. «Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Мое вероисповедание — русское православие», - говорится в материале.

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