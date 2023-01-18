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«Амур» победил «Адмирал» в седьмом дальневосточном дерби сезона

Команда из Хабаровска на одно очко отстает от зоны плей-офф.
18 января 2023 14:19
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты хабаровского «Амура» победили «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Счет открыли хоккеисты «Амура». Точным броском отметился Сергей Дубакин (5-я минута). На 8-й минуте Николай Чебыкин, реализовав численное преимущество, сравнял счет. Кэмерон Ли вывел хозяев вперед в третьем периоде, а точку в матче поставил Владислав Барулин, отправивший шайбу в пустые ворота.

«Амур» набрал 50 очков и вышел на девятое место в Восточной конференции, отставая на одно очко от зоны плей-офф. У «Адмирала» 60 очков, команда занимает седьмое место на Востоке.

Следующую игру команды проведут между собой 21 января.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Амур» (Хабаровск) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Дубакин (Гребенкин), 04:47

1:1 – Чебыкин (Елисеев, Шулак), 07:56 (бол.)

2:1 – Ли (Гребенкин), 40:55 (бол.)

3:1 – Барулин, 59:41 (в пустые ворота)

Вратари: Аликин - Серебряков

источник: «Советский спорт»
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