«Сибирь» победила «Нефтехимик» и сравнялась по очкам с «Автомобилистом»

Хоккеисты «Сибири» одержали волевую победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

Счет открыли гости благодаря точному броску Глеба Семенова на 27-й минуте. На 29-й минуте хозяева отыгрались, а затем вышли вперед. Отличились Никита Ефремов, Владимир Бутузов (33-я минута), Алексей Соловьев (38), а Александр Шаров забросил четвертую шайбу уже в пустые ворота за 20 секунд до финальной сирены.

«Сибирь» набрала 68 очков и сравнялась по очкам с лидером Восточной конференции – «Автомобилистом», но по дополнительным показателям уступает клубу из Екатеринбурга. У «Нефтехимика» 49 очков, команда занимает 10-е место и отстает от зоны плей-офф на два очка.

В следующем матче 21 января «Сибирь» «Металлург», а «Нефтехимик» - «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Семенов (Назаров, Протапович), 26:31

1:1 – Ефремов (Яковлев, Голубев), 28:56

2:1 – Бутузов (Овчинников, Шаров), 32:56

3:1 – Соловьев (Сушко, Бэк), 37:45

4:1 – Шаров, 59:37 (в пустые ворота).

Вратари: Красоткин - Тихомиров