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«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме

Омский клуб сравнялся по очкам со своим соперником, но уступает по дополнительным показателям.
18 января 2023 18:52
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Авангарда» в овертайме вырвали победу у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе гостей отличились Григорий Дронов (26-я минута), Андрей Чибисов (27), Анатолий Никонцев (48). У «Авангарда» шайбы на счету Владимира Ткачева (40), Арсения Грицюка (47) и Рида Буше (59), благодаря точному броску которого игра была переведена в овертайм. А победную шайбу записал на свой счет Алекс Броадхерст, который забросил ее с передачи Сергея Толчинкого.

«Металлург» набрал 66 очков и занимает третье место в Восточной конференции, у «Авангарда» столько же очков, но по дополнительным показателям омский клуб уступает магнитогорскому.

В следующей игре, которая состоится 20 января «Металлург» отправится в гости к «Сибири», занимающей второе место на Востоке, а «Авангард» сыграет в гостях с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Дронов (Зернов, Коробкин), 25:11

0:2 – Чибисов (Карри, Карпов), 26:09

1:2 – Ткачев (Шарипзянов, Пайгин), 39:07

2:2 – Грицюк (Толчинский, Броадхерст), 46:43

2:3 – Никонцев (Керран, Минулин), 47:50.

3:3 – Буше, 58:59

4:3 – Броадхерст (Толчинский), 61:27.

Вратари: Демченко – Паскуале

источник: «Советский спорт»
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Омский клуб сравнялся по очкам со своим соперником, но уступает по дополнительным показателям.
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