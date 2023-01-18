Главный тренер «Авангарда» Кравец: Игра с «Металлургом» всегда принципиальная

Хоккеисты «Авангарда» в овертайме вырвали волевую победу у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

«Очень напряжённая, интересная игра. Два сильных соперника, которым есть что доказывать. Принципиальные игры всегда «Авангард» - «Металлург». Столкновение и хоккеистов, и тренерских штабов. Здесь всё принципиально и очень интересно. По нашей игре, что могу сказать, ребята очень хорошо начали игру, но второй период был немного смазан. Очень хорошо, что, несмотря на этот счёт, команда подняла голову и пошла в атаку, создали несколько моментов. Рад, что, проявив характер и мастерство, командные действия, все друг друга поддерживали, привели к успеху», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

«Авангард» набрал 66 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции, уступая по дополнительным показателям третье место «Металлургу», у которого столько же очков.