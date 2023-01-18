World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главный тренер «Авангарда» Кравец: Игра с «Металлургом» всегда принципиальная

Наставник омской команды прокомментировал волевую победу над «Металлургом».
18 января 2023 19:57
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Авангарда» в овертайме вырвали волевую победу у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

«Очень напряжённая, интересная игра. Два сильных соперника, которым есть что доказывать. Принципиальные игры всегда «Авангард» - «Металлург». Столкновение и хоккеистов, и тренерских штабов. Здесь всё принципиально и очень интересно. По нашей игре, что могу сказать, ребята очень хорошо начали игру, но второй период был немного смазан. Очень хорошо, что, несмотря на этот счёт, команда подняла голову и пошла в атаку, создали несколько моментов. Рад, что, проявив характер и мастерство, командные действия, все друг друга поддерживали, привели к успеху», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

«Авангард» набрал 66 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции, уступая по дополнительным показателям третье место «Металлургу», у которого столько же очков.

Это интересно:
В НХЛ отреагировали на отказ Проворова сыграть в «радужной» майке
Россиянин принял такое решение за религиозных соображений.
18.01.2023 20:15
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Главный тренер «Авангарда» Кравец: Игра с «Металлургом» всегда принципиальная
Наставник омской команды прокомментировал волевую победу над «Металлургом».
18.01.2023 19:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме
«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме
Омский клуб сравнялся по очкам со своим соперником, но уступает по дополнительным показателям.
18.01.2023 18:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сибирь» победила «Нефтехимик» и сравнялась по очкам с «Автомобилистом»
У обоих клубов по 68 очков.
18.01.2023 17:44
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Амур» победил «Адмирал» в седьмом дальневосточном дерби сезона
Команда из Хабаровска на одно очко отстает от зоны плей-офф.
18.01.2023 14:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российский игрок НХЛ отказался разминаться в джерси с символикой ЛГБТ
Хоккеист поделился мыслями.
18.01.2023 09:29
Хоккей
«Монреаль» победил «Виннипег», Дадонов забросил две шайбы
Встреча прошла на льду «Белл Центра»
18.01.2023 08:38
Хоккей
Две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Миннесотой» Капризова
Встреча прошла на льду «Капитал Уан Арены».
18.01.2023 08:25
Хоккей
Федоров прокомментировал победу над СКА в матче КХЛ
Главный тренер армейцев похвалил свою команду.
17.01.2023 23:55
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Никитин – о победе над «Куньлунем»: «Локомотив» выполнил установку 
«Железнодорожники» обыграли своего соперника со счетом 3:0. 
17.01.2023 22:49
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика