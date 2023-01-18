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В НХЛ отреагировали на отказ Проворова сыграть в «радужной» майке

Россиянин принял такое решение за религиозных соображений.
18 января 2023 20:15
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов угодил в скандал. Россиянин отказался выходить на матч с «Анахаймом» в «радужной» майке. По словам хоккеиста, он не стал поддерживать ЛГБТ-сообщество из-за религиозных соображений.

В НХЛ уже отреагировали на этот инцидент. В лиге заявили следующее:

«Хоккей для всех – это общая инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать разнообразие, существующее на их рынках, и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков.

Клубы решают, что, когда и как праздновать, с совета и поддержки НХЛ. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать, и мы продолжаем поощрять их голоса и точки зрения по социальным и культурным вопросам», – приводит заявление НХЛ североамериканский журналист Грег Вышински.

Иван Проворов – уроженец Ярославля. За «Филадельфию» 26-летний россиянин выступает с 2016 года. В 2017-м защитник помог сборной России выиграть бронзу на чемпионате мира.

источник: «Советский спорт»
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В НХЛ отреагировали на отказ Проворова сыграть в «радужной» майке
Россиянин принял такое решение за религиозных соображений.
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