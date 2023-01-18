World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», Радулов забросил шайбу и отдал голевой пас

Казанцы выиграли седьмой матч из последних восьми.
18 января 2023 21:30
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев» завершился в пользу казанцев – 2:1.

Главным героем встречи стал Александр Радулов. Он забросил шайбу, а также отдал голевую передачу на Артема Лукоянова, который стал автором победного гола.

Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла седьмой матч из последних восьми, а клуб из Уфы потерпел второе поражение кряду.

20 января «Ак Барс» примет «Авангард», а «Салават» в тот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Пустозеров (Кузьмин, Цулыгин), 10:34

1:1 – 39 Радулов (Семенов), 38:56

2:1 – 44 Лукоянов (Радулов, Токранов), 43:45

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», Радулов забросил шайбу и отдал голевой пас
Казанцы выиграли седьмой матч из последних восьми.
18.01.2023 21:30
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
В НХЛ отреагировали на отказ Проворова сыграть в «радужной» майке
Россиянин принял такое решение за религиозных соображений.
18.01.2023 20:15
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Главный тренер «Авангарда» Кравец: Игра с «Металлургом» всегда принципиальная
Наставник омской команды прокомментировал волевую победу над «Металлургом».
18.01.2023 19:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме
«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме
Омский клуб сравнялся по очкам со своим соперником, но уступает по дополнительным показателям.
18.01.2023 18:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сибирь» победила «Нефтехимик» и сравнялась по очкам с «Автомобилистом»
У обоих клубов по 68 очков.
18.01.2023 17:44
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Амур» победил «Адмирал» в седьмом дальневосточном дерби сезона
Команда из Хабаровска на одно очко отстает от зоны плей-офф.
18.01.2023 14:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российский игрок НХЛ отказался разминаться в джерси с символикой ЛГБТ
Хоккеист поделился мыслями.
18.01.2023 09:29
Хоккей
«Монреаль» победил «Виннипег», Дадонов забросил две шайбы
Встреча прошла на льду «Белл Центра»
18.01.2023 08:38
Хоккей
Две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Миннесотой» Капризова
Встреча прошла на льду «Капитал Уан Арены».
18.01.2023 08:25
Хоккей
Федоров прокомментировал победу над СКА в матче КХЛ
Главный тренер армейцев похвалил свою команду.
17.01.2023 23:55
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика