«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», Радулов забросил шайбу и отдал голевой пас

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев» завершился в пользу казанцев – 2:1.

Главным героем встречи стал Александр Радулов. Он забросил шайбу, а также отдал голевую передачу на Артема Лукоянова, который стал автором победного гола.

Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла седьмой матч из последних восьми, а клуб из Уфы потерпел второе поражение кряду.

20 января «Ак Барс» примет «Авангард», а «Салават» в тот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Пустозеров (Кузьмин, Цулыгин), 10:34

1:1 – 39 Радулов (Семенов), 38:56

2:1 – 44 Лукоянов (Радулов, Токранов), 43:45