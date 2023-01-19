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В тренерском штабе хоккейного «Спартака» произошли изменения

В клуб вернулся Игорь Уланов.
19 января 2023 15:45
автор: Александр Шульгин

Тренер Игорь Уланов вернулся в тренерский штаб московского «Спартака».

«Отметим, что для 53-летнего специалиста - это уже третий приход в московский «Спартак». Ранее, Игорь Уланов работал в тренерском штабе красно-белых в сезоне 2015/16 и с 2018 по 2020 год, исполняя обязанности главного тренера команды в сезоне 2018/19. Помимо «Спартака», на протяжении последних десяти лет Игорь Сергеевич работал на уровне КХЛ с «Автомобилистом», «Ладой», «Югрой» и «Куньлунь Ред Стар».

Также, тренерский штаб «Спартака» покидает Андрей Марков. ХК «Спартак» Москва благодарит Андрея Викторовича за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!», - такое сообщение приводит пресс-служба красно-белых.

Добавим, что такое решение, по всей вероятности, связано с большим количеством пропущенных шайб в последних встречах. После прихода на пост главного тренера Игоря Гришина команда стала показывать результативную игру в атаке, однако оборона по-прежнему остается ее ахиллесовой пятой.

После 53 матчей регулярного чемпионата в активе-красно-белых 53 очка и седьмая строчка в турнирной таблице Западной конференции.

источник: ХК «Спартак»
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