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«Барыс» вырвал победу у «Трактора» в овертайме

Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на арене «Трактор» им. В. Белоусова, в Челябинске.
19 января 2023 19:33
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Барысом» завершился победой казахстанского клуба со счетом 2:3.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 2:2. За домашнюю команду шайбы забросили Михаил Рольгизер-Горюнов (39-я минута) и Роберт Хэмилтон (48). В составе гостей голы на счету Антона Сагадеева (42) и Александра Борисевича (43).

Победную точку в овертайме поставил форвард клуба из Астаны Никита Михайлис (64).

Таким образом, подопечные Андрея Скабелки набирают 50 очков и занимают девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Анвара Гатиятулина располагается на восьмом месте, имея в своем активе 52 очка.

Добавим, что 23 января «Трактор» сыграет дома с Ак Барсом, 21 января «Барыс» отправится в гости к «Автомобилисту» .

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Барыс» (Астана) – 2:3 OT (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Горюнов-Рольгизер (Калинин), 38:06

1:1 – Сагадеев (Ножье, Михайлис), 41:13

1:2 – Борисевич (Михайлис, Грант), 42:05 (бол.)

2:2 – Хэмилтон (Ткачев, Тертышный), 47:14

2:3 Михайлис, 63:36

Вратари: Мыльников – Гудачек

источник: «Советский спорт»
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