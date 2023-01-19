World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Скабелка – о победе над «Трактором»: «Барыс» победил сегодня заслуженно 

Клуб из Астаны прервал 4-матчевую серию поражений.
19 января 2023 20:35
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ).

Отметим, что победную шайбу в овертайме забросил нападающий казахстанского клуба Никита Михайлис.

«Сложная встреча. Хочу сказать спасибо ребятам за проявленный характер и самоотдачу. Давно мы не испытывали чувство победы. Мы хотели одержать эту победу, к этому шли и заслуженно сегодня победили», – приводит слова Скабелки пресс-служба «Трактора».

Добавим, что «Барыс» занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 54 игр.

21 января подопечные Скабелки отправятся в гости к «Автомобилисту».

Это интересно:
Скабелка – о победе над «Трактором»: «Барыс» победил сегодня заслуженно 
Клуб из Астаны прервал 4-матчевую серию поражений.
19.01.2023 20:35
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Барыс» вырвал победу у «Трактора» в овертайме
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на арене «Трактор» им. В. Белоусова, в Челябинске.
19.01.2023 19:33
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В тренерском штабе хоккейного «Спартака» произошли изменения
В клуб вернулся Игорь Уланов.
19.01.2023 15:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Георгиев прокомментировал победу в матче против «Калгари»
Российский голкипер отразил 34 броска.
19.01.2023 14:00
Хоккей
«Сан-Хосе» обыграл «Даллас», Барабанов сделал результативную передачу
Игра состоялась на льду «САП Центра».
19.01.2023 09:59
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари», Георгиев отразил 34 броска
Встреча прошла на «Скоушабэнк-Сэдлдоум».
19.01.2023 09:46
Хоккей
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Ванкувер», Кузьменко забросил шайбу
Игра состоялась на «Роджерс Арене».
19.01.2023 09:11
Хоккей
Шайба и две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Оттавой»
Встреча прошла на льду «Канадиен Тайер Центра».
19.01.2023 08:57
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», Радулов забросил шайбу и отдал голевой пас
Казанцы выиграли седьмой матч из последних восьми.
18.01.2023 21:30
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
В НХЛ отреагировали на отказ Проворова сыграть в «радужной» майке
Россиянин принял такое решение за религиозных соображений.
18.01.2023 20:15
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика