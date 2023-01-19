Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ).

Отметим, что победную шайбу в овертайме забросил нападающий казахстанского клуба Никита Михайлис.

«Сложная встреча. Хочу сказать спасибо ребятам за проявленный характер и самоотдачу. Давно мы не испытывали чувство победы. Мы хотели одержать эту победу, к этому шли и заслуженно сегодня победили», – приводит слова Скабелки пресс-служба «Трактора».

Добавим, что «Барыс» занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 54 игр.

21 января подопечные Скабелки отправятся в гости к «Автомобилисту».