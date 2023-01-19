Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты московского «Динамо» дома оказались сильнее «Автомобилиста» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что за бело-голубых волков шайбы забросили нападающие Богдан Тринеев (26-я минута), Иван Игумнов (56) и Павел Кудрявцев (60).
Таким образом, московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков после 53 игр. Команда из Екатеринбурга располагается на первой строчке на Востоке, имея в своем активе 68 очков.
Добавим, что 21 января московское «Динамо» примет на своей площадке ЦСКА, в тот же день «Автомобилист» сыграет дома с «Барысом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:0 (0:0 1:0, 2:0)
Голы:
1:0 – Тринеев (Игумнов), 25:48
2:0 – Игумнов (Уил), 55:29
3:0 – Кудрявцев (Кодола), 59:57
Вратари: Волков – Бобков