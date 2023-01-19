Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты московского «Динамо» дома оказались сильнее «Автомобилиста» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за бело-голубых волков шайбы забросили нападающие Богдан Тринеев (26-я минута), Иван Игумнов (56) и Павел Кудрявцев (60).

Таким образом, московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков после 53 игр. Команда из Екатеринбурга располагается на первой строчке на Востоке, имея в своем активе 68 очков.

Добавим, что 21 января московское «Динамо» примет на своей площадке ЦСКА, в тот же день «Автомобилист» сыграет дома с «Барысом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:0 (0:0 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Тринеев (Игумнов), 25:48

2:0 – Игумнов (Уил), 55:29

3:0 – Кудрявцев (Кодола), 59:57

Вратари: Волков – Бобков