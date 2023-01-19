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«Торпедо» в овертайме вырвало волевую победу у «Локомотива», сравнявшись с ним по очкам

Однако ярославцы продолжают занимать третье место, опережая нижегородцев по дополнительным показателям.
19 января 2023 22:00
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» победили ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

В составе победителей отличились Алексей Кручинин (16-я минута), Сергей Гончарук (59), который перевел игру в овертайм. Победной для «Торпедо» стала шайба Алексея Кручинина, оформившего дубль.

У «Локомотива» шайбы забросили Иван Чехович (14-я минута) и Степан Никулин (51).

«Торпедо» набрало 70 очков и сравнялось по этому показателю с «Локомотивом», но третье место по-прежнему у ярославского клуба за счет дополнительных показателей.

Следующую игру «Торпедо» проведет 21 января дома с лидером Западной конференции – СКА, а «Локомотив» днем позже примет «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Локомотив (Ярославль) – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Чехович (Красковский), 13:36

1:1 – Кручинин (Коваленко, Гончарук), 15:26

1:2 – Никулин, 50:33

2:2 – Гончарук (Конюшков, Кручинин), 58:06

3:2 – Кручинин (Коваленко), 63:38

Вратари: Хуска - Бочаров

источник: «Советский спорт»
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«Торпедо» в овертайме вырвало волевую победу у «Локомотива», сравнявшись с ним по очкам
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