СКА по буллитам обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Хоккеисты санкт-петербургского СКА в серии буллитов обыграли череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева льда открыли счет за 4 секунды до конца первого периода. Отличился Даниил Вовченко. Гостям удалось сравнять счет, реализовав большинство на 38-й минуте. Шайба на счету Марата Хайруллина. Ничья сохранилась и в овертайме. В серии послематчевых буллитов точнее оказались гости. Победный буллит на счету Дмитрия Яшкина.

СКА набрал 86 очков и продолжает лидировать в Западной конференции, у «Северстали» 52 очка и девятое место там же. Команда из Череповца на одно очко отстает от минского «Динамо» и московского «Спартака».

Следующую игру СКА проведет 21 января на выезде в Нижнем Новгороде против «Торпедо», а «Северсталь» днем позже примет минское «Динамо», одного из главных соперников в борьбе за зону плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Северсталь» (Череповец) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Вовченко (Гераськин), 19:56

1:1 – Хайруллин (Никишин), 37:06 (бол.)

1:2 – Яшкин, буллит

Вратари: Шугаев - Подъяпольский