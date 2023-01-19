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Кудашов прокомментировал победу московского «Динамо» над «Автомобилистом» 

В матче КХЛ бело-голубые обыграли своего соперника со счетом 3:0.
19 января 2023 23:03
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер московского «Динамо» высказался о победе своей команды над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за бело-голубых голами отметились Богдан Тринеев (26-я минута), Иван Игумнов (56) и Павел Кудрявцев (60).

«Увлекательная встреча. Моменты были у обеих команд, а это всегда плюс к зрелищности. Доволен, что забираем два очка. Сегодня получилось реализовать свои моменты», – приводит слова Кудашова клубная пресс-служба «Динамо».

Добавим, что «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков после 53 игр.

21 января подопечные Кудашова примет на своей площадке ЦСКА.

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