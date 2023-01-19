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Главный тренер «Локомотива» Никитин: Это – хоккей. Не забили – пропустили

Наставник ярославской команды прокомментировал поражение от «Торпедо».
19 января 2023 23:40
автор: Александр Евграфов

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин посетовал на невезение в финале матча с нижегородским «Торпедо».

«В целом это была хорошая игра. Это – хоккей. Не забили – пропустили. Были моменты в конце матча, в овертайме. этом и заключается хоккей. Забили в овертайме или забили в пустые — и игра закончилась. Не забили — надо ещё терпеть и создавать моменты. Сегодня удача была на стороне «Торпедо», - цитирует Никитина пресс-служба «Локомотива».

За 30 секунд до финальной сирены хоккеисты «Локомотива» дважды не смогли попасть по пустым воротам «Торпедо», а в овертайме ярославцы пропустили, проиграв матч со счетом 2:3.

«Торпедо» набрало 70 очков и сравнялось по этому показателю с «Локомотивом», но третье место по-прежнему у ярославского клуба за счет дополнительных показателей.

Следующую игру «Торпедо» проведет 21 января дома с лидером Западной конференции – СКА, а «Локомотив» днем позже примет «Салават Юлаев».

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