Тренер СКА Ротенберг – о победе над «Северсталью»: Хорошая боевая игра

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1 Б).

Отметим, что за питерскую команду в основное время шайбу забросил Даниил Вовчено. Победный буллит на счету Дмитрия Яшкина.

«Хорошая боевая игра. Вся команда сыграла самоотверженно и проявила характер. Добыли победу за счет сплоченности. Мы можем забивать больше, потому что у нас много моментов. Нужно поработать над реализацией. Спасибо болельщикам, их поддержка придала нам дополнительные силы, чтобы вырвать эту победу», – приводит слова Ротенберга клубная пресс-служба СКА.

Добавим, что СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков после 54 игр.

21 января подопечные Ротенберга сыграют с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.