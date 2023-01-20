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Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» победить «Каролину», у Свечникова две голевые передачи

Встреча прошла на льду «PNC-Арены» в Роли.
20 января 2023 08:15

«Каролина» на своей площадке оказалась сильнее «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Харрикейнз».

В составе победителей отличились Брент Бернс, Брэди Шей, Мартин Нечас, Теуво Терявяйнен и Джейлен Чэтфилд. Российский нападающий Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

«Уайлд» ответили заброшенными шайбами в исполнении Мэтта Болди и Кирилла Капризов, для которого эта шайба стала 100-й в регулярных чемпионатах.

В следующем матче «Каролина» отправится в гости к «Айлендерс», а «Миннесота» сыграет на выезде с «Флоридой». Оба противостояния состоятся 22 января.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Миннесота» – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Голы:
0:1 – Капризов (Эрикссон Эк, Зукарелло-Асен), 27:11
1:1 – Бернс (Свечников), 29:07
2:1 – Шей (Ноусен, Нечас), 33:33
3:1 – Терявяйнен (Фаст, Чэтфилд), 37:22
4:1 – Чэтфилд (Свечников), 42:13
5:1 – Нечас (Шей, Джарвис), 45:27
5:2 – Болди (Брудин, Хартман), 47:21
Вратари: Андерсен 29/31 – Флери 24/29.

источник: «Советский спорт»
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