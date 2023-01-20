Четыре очка Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Аризону Койотис».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Дилан Строум. Еще по одной шайбе забросили Сонни Милано и Том Уилсон, реализовавший большинство.

Российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов записали на свой счет по две голевых передачи.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не смог порадовать зрителй результативными действиями.

«Вашингтон» набрал 56 очков и закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Аризона» с 33 очками расположилась на 14-й позиции на Западе.