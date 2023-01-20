«Тампа-Бэй» уступила «Эдмонтону». Кучеров сделал ассист, а Василевский отразил 28 бросков

«Эдмонтон» на своей площадке оказался сильнее «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Ойлерз».

В составе победителей дубль оформил Зак Хайман. Также по одному разу отличились Райан Маклауд, Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

«Лайтнинг» ответили заброшенными шайбами в исполнении Брэндона Хагеля, Стивена Стэмкоса и Брейдена Пойнта. Российский нападающий Никит Кучеров сделал результативную передачу, а вратарь Андрей Василевский отразил 28 бросков из 32.

В следующем матче «Эдмонтон» отправится в гости к «Ванкуверу» (22 января), а «Тампа-Бэй» сыграет на выезде с «Калгари» (21 января).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Тампа-Бэй» – 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Голы:

1:0 – Маклауд (Райан, Деарне), 6:13

2:0 – Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 16:43

2:1 – Хагель (Сирелли, Киллорн), 21:30

3:1 – Хайман (Фогеле), 23:08

3:2 – Стэмкос (Хедман, Пойнт), 27:51

3:3 – Пойнт (Кучеров, Хедман), 32:03

4:3 – Макдэвид (Нерс), 42:10

5:3 – Хайман (Кулак, Драйзайтль), 57:48

Вратари: Дж.Кэмпбелл 28/31 – Ан. Василевский 29/33.