Шайба Торопченко принесла «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Брэйден Шенн, Брэндон Саад, Джордан Кайру, реализовавший большинство, Роберт Томас и Андрей Торопченко. Другой российский форвард - Павел Бучневич записал на свой счет голевую передачу.

Гости ответили точными бросками Колтон Сиссонза и Маттиаса Экхольма.

«Блюзмены» набрали 49 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

«Хищники» с 48 очками расположились на 11-й строчке и также не теряют шансов принять участие в розыгрыше трофея.