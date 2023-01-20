«Рейнджерс» не справились с «Бостоном», Шестеркин отразил 24 броска, у Панарина «-1»

«Бостон» на выезде оказался сильнее «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Брюинз».

В составе победителей отличились Павел Заха, Патрис Бержерон и Коннор Клифтон.

Ньюйоркцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Бена Харпура. Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 27. Нападающий Артемий Панарин провел на площадке 22 минуты и 5 секунд, завершив игру с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Бостон» примет дома «Сан-Хосе» (23 января), а «Рейнджерс» сыграют на своем стадионе против «Флориды» (24 января).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Бостон» – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы:

0:1 – Заха (Крейчи), 1:19

0:2 – Бержерон (Смит, Маршанд), 24:42

0:3 – Клифтон (Крейчи, Маршанд), 41:28

1:3 – Харпур (Шнайдер, Лафреньер), 55:37

Вратари: Шестеркин 24/27 – Сваймен 31/32.