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В НХЛ отреагировали на отказ Проворова присоединиться к акции в поддержку ЛГБТ

Лига устранилась от разбирательств в отношении россиянина.
20 января 2023 10:41
автор: Александр Шульгин

Комиссар НХЛ Гари Беттмэн предложил не уделять много вниманию отказу российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова принимать участие в раскатке своей команды в свитере с символикой ЛГБТ.

«умаю, все знают, какие ценности отстаивает лига, какие ценности у «Филадельфии». Игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям. Смотря на игроков и поступки, которые они совершили для того, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной, я предлагаю сосредоточиться на тех 700 хоккеистах, которые разделяют наши ценности, а не на одном или двух игроках, которые не могут что-то сделать по своим личным причинам. Люди могут иметь свои причины, чтобы делать то, что они делают, об этом лучше поговорить лично с Проворовым», - цитирует Беттмэна зарубежная пресса.

Добавим, что инцидент произошел перед матчей «летчиков» с «Анахайм Дакс» в рамках регулярного первенства НХЛ. Одноклубники россняина решили поддержать движение и выйти в свитерах с радужной расцветкой, однако Проворов, сославшись на православное вероисповедание, отказался выходить на лед.

Главный тренер команды Джон Торторелла поддержал хоккеиста, отметив, что это его личное дело, и он уважает выбор игрока.

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