«Сибирь» победила «Металлург» и стала лидером Восточной конференции

Хоккеисты новосибирской «Сибири» победили «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Новосибирске закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Счет в матче был открыт уже 20 секунд спустя после его начала. У «Сибири» отличился Александр Шаров. У победителей также шайбы на счету Ильи Морозова (10), Владимира Бутузова (31) и Никиты Короткова (60). В составе «Металлурга» голами отметились Николай Голдобин (9) и перешедший из «Ак Барса» Александр Бурмистров, забросивший первую шайбу за новую команду, еще и в меньшинстве.

«Сибирь» набрала 70 очков и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции, у «Металлурга» 66 очков, команда занимает третью строчку там же.

В следующей игре 23 января «Сибирь» примет «Амур», а «Металлург» дома сыграет с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Шаров (Бутузов, Пьянов), 00:20

1:1 – Голдобин (Зернов, Карпов), 08:01

2:1 – Морозов (Мерфи, Коротков), 09:04

2:2 – Бурмистров (Коробкин), 18:36 (мен.)

3:2 – Бутузов (Шаров), 30:22

4:2 – Коротков (Шаров, Основин), 59:51 (в пустые ворота)

Вратари: Красоткин – Паскуале