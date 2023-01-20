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Хоккеисты «Куньлуня» крупно обыграли «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Встреча хоккейных команд состоялась на арене «Мытищи».  
20 января 2023 21:19
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Сочи» завершился победой «драконов» со счетом 5:1.

Отметим, в составе домашней команды дубль оформил Паркер Фу (15-я минута,48), по одной шайбе забросили Девин Броссо (6), Герман Точилкин (11) и Лукас Локхарт (58). Гости ответили голом Дмитрия Уткина (53).

Таким образом, команда Грега Айрленда занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 54 проведенных игр. Подопечные Сергея Светлова располагаются на 11 месте, отставая от пекинской на 22 очка.

Добавим, что 22 января «Куньлунь» примет на своей площадке «Витязь», в тот же день «Сочи» отправится в гости к московскому «Спартаку».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) – «Сочи» (Сочи) – 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Броссо (Чжан, Сомерби), 5:11

2:0 – Точилкин (Вон, ЛоВерде), 10:16

3:0 – Фу (Лесли, Юрчо), 14:52

4:0 – Фу (Юрчо, Лесли), 47:33

4:1 – Уткин (Хафизов, Феоктистов), 52:22

5:1 – Локхарт, 57:10 (мен.)

Вратари: Смит – Бердин (Третьяк)

источник: «Советский спорт»
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