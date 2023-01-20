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Шайбы Галиева и Панюкова принесла «Ак Барсу» победу над «Авангардом»

Казанцы дожали соперника в третьем периоде.
20 января 2023 21:21
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл омский «Авангард».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Станислав Галиев и Кирилл Панюков.

Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова набрала 66 очков и догнала омичей, идущих четвертыми в турнирной таблице Востока.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
1:0 - Галиев (Семенов, Радулов), 53:18
2:0 - Панюков (Семенов, Лучевников) 56:10
Вратари: Билялов - Демченко.

источник: «Советский спорт»
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