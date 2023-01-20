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«Нефтехимик» разгромил «Салават Юлаев», который потерпел третье подряд поражение

Борьба за зону плей-офф обостряется.
20 января 2023 21:42
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Нефтехимика» разгромили «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

В составе победителей дублем отметился Семен Кизимов (9-я и 15-я минута), Энтони Камара (4), Сергей Купцов (40) и Евгений Митякин (45). У гостей шайбы забросили Иван Дроздов (51) и Даниил Алалыкин (59).

«Нефтехимик» набрал 51 очко и переместился на девятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко, у «Салавата Юлаева» 63 очка и шестая позиция на Востоке.

В следующей игре 22 января «Нефтехимик» примет «Авангард», а «Салават Юлаев» в Ярославле сыграет с «Локомотивом».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Голы:

1:0 – Камара (Порядин, Митякин), 03:12 (бол.)

2:0 – Кизимов (Белозеров), 08:54

3:0 – Кизимов, 14:13

4:0 – Купцов (Хохлов, Галимов), 39:41

5:0 – Митякин (Порядин, Камара), 44:03

5:1 – Дроздов (Сучков, Антипин), 50:50

5:2 – Алалыкин, 58:08

Вратари: Судницын - Кареев

источник: «Советский спорт»
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