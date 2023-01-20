Козлов назвал причину поражения «Салавата Юлаева» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:5).

Отметим, что за уфимский клуб шайбы забросили Иван Дроздов (51) и Даниил Алалыкин (59).

«Мы проиграли сопернику во многих аспектах. Просто взгляните на статистику матча. У нас есть моменты, но нужно забивать и решать ситуации в свою пользу. Необходимо выходить на лед с желанием и побеждать, а не просто для того, чтобы поиграть в хоккей», – приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата».

Напомним, что «Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 63 очка после 53 матчей.

22 января подопечные Козлова сыграют с «Локомотивом» в Ярославле.