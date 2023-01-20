Билялетдинов отметил, что «Ак Барс» уступал «Авангарду» в свежести

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра получилась, несмотря на то, что соперник мне казался посвежее немножко, потому что у нас сегодня четвертая игра была, а у них третья, по движению было видно. Нельзя сказать, что мы уступали, но какие-то моменты были. В целом ребята провели хорошую игру, выполняли игровое задание, мне игра очень понравилась. Благодарен ребятам за то, что они выполнили установку, и должен сказать большое спасибо нашим болельщикам, потому что они здорово болели, это очень приятно», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба казанцев.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Станислав Галиев и Кирилл Панюков.

Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова набрала 66 очков и догнала омичей, идущих четвертыми в турнирной таблице Востока.