«Сочи» отправил Сергея Светлова в отставку 

Руководство хоккейного клуба «Сочи» приняло решение отправить Сергея Светлова в отставку. Об этом сообщает пресс-служба «леопардов».

Отмечается, что 62-летний специалист был уволен после поражения от «Куньлуня» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера сочинского клуба станет Дмитрий Кокорев.

Добавим, что Светлов был назначен на пост наставника «Сочи» осенью 2022 года. В настоящий момент команда замыкает турнирную таблицу Западной конференции (11 место), набрав 21 очко после 52 проведенных игр.