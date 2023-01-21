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Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

Россиянин отметился очередным результативным действием.
21 января 2023 08:37
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Эндрю Коглиано, Валерий Ничушкин и Микко Рантанен, реализовавшие большинство, а также Бред Хант.

Хозяева ответили шайбой Элиаса Петтерссона с передачи Андрея Кузьменко.

Действующие обладатели Кубка Стэнли набрали 51 очко и догнали идущий восьмым на Западе «Калгари».

«Ванкувер» с 39 очками остался на 12-й позиции.

источник: «Советский спорт»
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