Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Эндрю Коглиано, Валерий Ничушкин и Микко Рантанен, реализовавшие большинство, а также Бред Хант.

Хозяева ответили шайбой Элиаса Петтерссона с передачи Андрея Кузьменко.

Действующие обладатели Кубка Стэнли набрали 51 очко и догнали идущий восьмым на Западе «Калгари».

«Ванкувер» с 39 очками остался на 12-й позиции.