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«Амур» оказался сильнее «Адмирала» в дальневосточном дерби

Встреча прошла на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке.
21 января 2023 12:34

«Амур» на выезде оказался сильнее «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хабаровского клуба.

В составе победителей отличился Владислав Барулин (32-я минута).

Таким образом, команда Вадима Епачинцева с 52 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Леонида Тамбиева находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 60 очков.

В следующем матче «Амур» отправится в гости к «Сибири» (23 января), а «Адмирал» сыграет также с новосибирским клубом, но на своей площадке 26 января.

источник: «Советский спорт»
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«Амур» оказался сильнее «Адмирала» в дальневосточном дерби
Встреча прошла на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке.
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