«Амур» оказался сильнее «Адмирала» в дальневосточном дерби

«Амур» на выезде оказался сильнее «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хабаровского клуба.
В составе победителей отличился Владислав Барулин (32-я минута).
Таким образом, команда Вадима Епачинцева с 52 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Леонида Тамбиева находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 60 очков.
В следующем матче «Амур» отправится в гости к «Сибири» (23 января), а «Адмирал» сыграет также с новосибирским клубом, но на своей площадке 26 января.
источник: «Советский спорт»