Найт назвал причины поражения «Авангарда» в матче против «Ак Барса»

Нападающий «Авангарда» Корбэн Найт дал комментарий после поражения своей команды от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не пошло большинство, хотя оно у нас по-моему лучшее в лиге. Не забили - поплатились. Они поймали нас на ошибках. Надо отдать им должное, использовали свои моменты», - приводит слова хоккеиста Metaratings.ru.

Напомним, что в составе победителей отличились Станислав Галиев и Кирилл Панюков.

Команда Зинэтулы Билялетдинова набрала 66 очков и догнала омичей, идущих четвертыми в турнирной таблице Востока.