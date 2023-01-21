Тамбиев - о поражении от «Амура»: Боролись, бились, сражались, но без голов побед не бывает

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий после поражения своей команды от «Амура» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Комментарий будет коротким, боролись, бились, сражались, но без голов побед не бывает, с нулем тяжело побеждать», - приводит слова специалиста пресс-служба владивостокского клуба.

Добавим, что после этой встречи команда Вадима Епачинцева с 52 очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Леонида Тамбиева находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 60 очков.

В следующем матче «Амур» отправится в гости к «Сибири» (23 января), а «Адмирал» сыграет также с новосибирским клубом, но на своей площадке 26 января.